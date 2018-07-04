Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.79
Межбанк BID 30.77
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Поліція Києва порушила справу за фактом вбивства жінки в ліфті

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 15:07
Фото: ГУ Нацполиции Києва (РБК-Україна)
Фото: ГУ Нацполиции Києва (РБК-Україна)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років

У Києві, в кабіні ліфта будинку, розташованого на проспекті Академіка Глушкова, вбили жінку пенсійного віку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Києва.

Як повідомляється, правоохоронцями було встановлено, що потерпіла - пенсіонерка, мешканка цієї багатоповерхівки.

"На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого і тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж і зламаний молоток", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що поліція встановлює особи підозрюваних, причетних до скоєння злочину.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Нагадаємо, в місті Берегово на Закарпатті на території залізничного депо ножем смертельно поранили ромку.

Жінку виявили в несвідомому стані, її до приїзду поліції забрали медики, але врятувати життя жінки не вдалося.

У центрі Києва сьогодні буде частково перекрито рух транспорту В Україні сьогодні відзначають День Національної поліції
Теги публікації: Київ, лифт, полиция, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся