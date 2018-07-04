Поліція Києва порушила справу за фактом вбивства жінки в ліфті

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років
У Києві, в кабіні ліфта будинку, розташованого на проспекті Академіка Глушкова, вбили жінку пенсійного віку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Києва.
Як повідомляється, правоохоронцями було встановлено, що потерпіла - пенсіонерка, мешканка цієї багатоповерхівки.
"На тілі жінки експерти виявили численні травми, характерні для дії гострого і тупого предмета. З місця події поліцейські вилучили ніж і зламаний молоток", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що поліція встановлює особи підозрюваних, причетних до скоєння злочину.
Слідчим відділом Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.
Нагадаємо, в місті Берегово на Закарпатті на території залізничного депо ножем смертельно поранили ромку.
Жінку виявили в несвідомому стані, її до приїзду поліції забрали медики, але врятувати життя жінки не вдалося.