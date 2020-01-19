Полиция Киева следит за порядком в местах празднования Крещения

Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Правоохранители будут работать в усиленном режиме

В Киеве публичный порядок и безопасность в местах проведения праздничных мероприятий охраняют работники структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, правоохранители будут работать в усиленном режиме.

"Публичный порядок и безопасность в местах проведения праздничных мероприятий охраняют работники структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить нарушений правопорядка во время празднования религиозного праздника Крещение, правоохранители будут работать в усиленном режиме. Под присмотром полицейских находятся не только культовые сооружения, но и территория вблизи столичных водоемов, где проходят мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, во время купаний по случаю Крещения возле водоемов будет дежурить более трех тысяч спасателей и 590 единиц техники. Несмотря на то, что температура в январе выше обычного, в ГСЧС предупреждают о возможных опасностях, связанных с купанием в открытых водоемах.

Кроме того, на станции метрополитена "Гидропарк" откроют дополнительный вестибюль в воскресенье, 19 января. Это связано с традицией празднования Крещения. Работу метро расширят с целью обеспечить актуальную работу метрополитена в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока.