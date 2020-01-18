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В Киеве расширят работу станции метро "Гидропарк"

Новости » Общество     18.01.2020 - 23:36
В Киеве расширят работу станции метро "Гидропарк"
Иллюстративное фото (twitter.com/BigKyiv)

В связи с Крещением на станции "Гидропарк" откроют южный вестибюль

На станции "Гидропарк" киевского метрополитена откроют дополнительный вестибюль в воскресенье, 19 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу департамента транспортной інфтраструктури Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что это связано с традицией празднования Крещения. Работу метро расширят с целью обеспечить актуальную работу метрополитена в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока.

Откроют восточный вестибюль, который будет работать в течение семи часов - с 10:00 до 17:00.

В Киеве расширят работу станции метро &quot;Гидропарк&quot;

Напомним, 19 января возле водных объектов в день Крещения будут дежурить более трех тысяч спасателей и почти 600 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На водоемах уже установили почти тысячу спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

Данные Украинского гидрометцентра, синоптиков Gismeteo и Наталки Диденко свидетельствуют, что вторая половина января и первого февраля продолжат тенденцию аномального зимнего тепла в стране.

На Крещение возле водных объектов будут дежурить более 3 тысяч спасателей Пожар в Гидропарке: очевидцы опубликовали видео
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