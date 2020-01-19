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На Крещение будут дежурить 3 тыс. спасателей возле мест купания

Новости » Общество     19.01.2020 - 11:39
На Крещение будут дежурить 3 тыс. спасателей возле мест купания
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В каждом регионе Украины определены официальные места, где безопасно купаться

Во время купаний по случаю Крещения возле водоемов будет дежурить более трех тысяч спасателей и 590 единиц техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в каждом регионе Украины определены официальные места, где безопасно купаться.

Несмотря на то, что температура в январе выше обычного, в ГСЧС предупреждают о возможных опасностях, связанных с купанием в открытых водоемах.

"Учитывая также отсутствие льда, граждане считают, что такая теплая зима - залог безопасного ныряния на Крещение. Однако такое мнение является ошибочным, и купание на незамерзших водоемах требует большего внимания к мерам безопасности", - говорится в сообщении.

В ГСЧС призывают окунаться только в специально оборудованных местах под наблюдением медиков и спасателей. Также советуют разогреть тело перед купанием, не погружаться в воду с головой, не находиться в воде дольше минуты. После купания желательно не держаться непосредственно за металлические поручни, растереться махровым полотенцем, одеться в сухое и выпить горячего чая или компота.

Напомним, на станции метрополитена "Гидропарк" откроют дополнительный вестибюль в воскресенье, 19 января. Это связано с традицией празднования Крещения. Работу метро расширят с целью обеспечить актуальную работу метрополитена в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока.

Кроме того, Данные Украинского гидрометцентра, синоптиков Gismeteo и Наталки Диденко свидетельствуют, что вторая половина января и первого февраля продолжат тенденцию аномального зимнего тепла в стране.

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