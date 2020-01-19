ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція Києва слідкує за порядком у місцях святкування Водохреща

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 12:04
Поліція Києва слідкує за порядком у місцях святкування Водохреща
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі

У Києві публічний порядок та безпеку у місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції та Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

"Публічний порядок та безпеку у місцях проведення святкових заходів охороняють працівники структурних підрозділів столичної поліції та Національної гвардії України. Аби не допустити порушень правопорядку під час святкування релігійного свята Водохреща, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Під наглядом поліцейських перебувають не лише культові споруди, а й територія поблизу столичних водоймищ, де проходять заходи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час купань з нагоди Водохреща біля водойм чергуватиме понад три тисячі рятувальників і 590 одиниць техніки. Попри те, що температура у січні вище за звичайну, у ДСНС попереджають про можливі небезпеки, пов’язані з купанням у відкритих водоймах.

Крім того, на станції метрополітену "Гідропарк" відкриють додатковий вестибюль у неділю, 19 січня. Це пов'язано із традицією святкування Водохреща. Роботу метро розширять із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у зв'язку з очікуваним збільшенням пасажиропотоку.

На Водохреще будуть чергувати 3 тис. рятувальників біля місць купання У Києві сьогодні обмежать рух на Столичному шосе
Новини України Київполициякрещение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся