Полиция Киева рассказала подробности ночного пожара в отделении банка

По факту поджога открыли уголовное производства

Отделение банка на улице Героев Севастополя в Киеве могли поджечь двое неизвестных. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что с места происшествия эксперты изъяли обгоревшую печать, остатков взрывных устройств не обнаружили. По словам свидетеля, он заметил, как к зданию подошли двое мужчин в темной одежде и разбили окно. После этого мужчина ушел за телефоном, а когда вернулся, их уже не было.

Кроме того, полиция пообщалась с работниками банковского отделения, однако они не могут предположить, кто это мог сделать, так как серьезных конфликтов с клиентами не было. В результате пожара повреждены стулья, стол, кондиционер, оргтехника, оконные рамы, закопчены стены и потолок.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подожгли отделение одного из банков.