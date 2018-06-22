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Интервью

Полиция Киева рассказала подробности ночного пожара в отделении банка

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 11:17
Фото: последствия пожара (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: последствия пожара (kyiv.npu.gov.ua)

По факту поджога открыли уголовное производства

Отделение банка на улице Героев Севастополя в Киеве могли поджечь двое неизвестных. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что с места происшествия эксперты изъяли обгоревшую печать, остатков взрывных устройств не обнаружили. По словам свидетеля, он заметил, как к зданию подошли двое мужчин в темной одежде и разбили окно. После этого мужчина ушел за телефоном, а когда вернулся, их уже не было.

Кроме того, полиция пообщалась с работниками банковского отделения, однако они не могут предположить, кто это мог сделать, так как серьезных конфликтов с клиентами не было. В результате пожара повреждены стулья, стол, кондиционер, оргтехника, оконные рамы, закопчены стены и потолок.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подожгли отделение одного из банков.  

 

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Теги публикации: Киев, пожар, банки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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