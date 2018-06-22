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Поліція Києва розповіла подробиці нічної пожежі у відділенні банку

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 11:17
Фото: наслідки пожежі (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: наслідки пожежі (kyiv.npu.gov.ua)

За фактом підпалу відкрили кримінальне провадження

Відділення банку на вулиці Героїв Севастополя в Києві могли підпалити двоє невідомих. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що з місця події експерти вилучили обгорілу друк, залишків вибухових пристроїв не виявили. За словами свідка, він помітив, як до будівлі підійшли двоє чоловіків у темному одязі та розбили вікно. Після цього чоловік пішов за телефоном, а коли повернувся, їх уже не було.

Крім того, поліція поспілкувалася з працівниками банківського відділення, однак вони не можуть припустити, хто це міг зробити, так як серйозних конфліктів з клієнтами не було. Внаслідок пожежі пошкоджено стільці, стіл, кондиціонер, оргтехніка, віконні рами, закопчено стіни та стелю.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві підпалили відділення одного з банків.

 

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Теги публікації: Київ, пожежа, банки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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