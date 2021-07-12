Полиция Киева перекрыла канал сбыта оружия в столицу

Оперативники Киева задержали автомобиль, в котором житель Полтавы транспортировал автоматы системы Калашникова АКМ и АКСУ в столицу. Злоумышленник планировал продавать оружие за 2 тысячи евро за единицу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Согласно данным следствия, сотрудники уголовного розыска задержали полтавчанина на въезде в Киев.
По словам начальника отдела полиции Шевченковского управления Александра Дыбова, злоумышленник пытался транспортировать в столицу предметы, похожие на автоматы системы Калашникова АКМ и АКСУ калибра 5.45.
“По заключению экспертизы, изъятые предметы относятся к боевому нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, по месту жительства фигуранта мы изъяли патроны разного калибра”, - добавил Дыбов.
Также известно, что полтавчанин планировал продавать огнестрельное оружие в Киеве за 2 тысячи евро за единицу.
Стоит отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до семи лет.