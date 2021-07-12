RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поліція Києва перекрила канал збуту зброї до столиці

Автор: Сергій Пишкін

Оперативники Києва затримали автомобіль, в якому житель Полтави транспортував автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ до столиці. Зловмисник планував продавати зброю за 2 тисячі євро за одиницю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, співробітники карного розшуку затримали полтавчанина на в’їзді до Києва.

За словами начальника відділу поліції Шевченківського управління Олександра Дибова, зловмисник намагався транспортувати до столиці предмети, схожі на автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ калібру 5.45.

"За висновком експертизи, вилучені предмети належать до бойової нарізної вогнепальної зброї. Крім того, за місцем мешкання фігуранта ми вилучили набої різного калібру", - додав Дибов.

Також відомо, що полтавчанин планував продавати вогнепальну зброю у Києві за 2 тисячі євро за одиницю.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївполицияСлужба безпеки Українизброя