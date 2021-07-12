Поліція Києва перекрила канал збуту зброї до столиці

Згідно з даними слідства, співробітники карного розшуку затримали полтавчанина на в’їзді до Києва.

За словами начальника відділу поліції Шевченківського управління Олександра Дибова, зловмисник намагався транспортувати до столиці предмети, схожі на автомати системи Калашникова АКМ та АКСУ калібру 5.45.

"За висновком експертизи, вилучені предмети належать до бойової нарізної вогнепальної зброї. Крім того, за місцем мешкання фігуранта ми вилучили набої різного калібру", - додав Дибов.

Також відомо, що полтавчанин планував продавати вогнепальну зброю у Києві за 2 тисячі євро за одиницю.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до семи років.