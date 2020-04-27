Полиция Киева открыла дело против зама Кличко

Полиция открыла дело против заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечают в полиции, вчера в Киеве полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгера она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол. Затем из автомобиля вышел пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Это был заместитель главы Киевской городской государственной администрации. Его задержали.

Как отмечается, против него начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в автомобиле были заместитель главы КГГА и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Виталий Кличко отреагировал на этот инцидент тем, что принял соответствующее решение по Слончаку.

Напомним, в этом месяце еще одного заместителя Кличко поймали на взятке. Поворозника задержали якобы на взятке в 60 000 долларов, сам чиновник через посредника требовал 125 тыс. долларов за согласование градостроительных условий.