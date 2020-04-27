Поліція Києва відкрила справу проти заступника Кличка

Поліція відкрила справу проти заступника голови КМДА Володимира Слончака. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Як зазначають у поліції, вчора в Києві поліцейські зупинили автомобіль, оскільки водійка не ввімкнула фари у темну пору доби. Під час спілкування патрульні запідозрили, що жінка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, однак від проходження тесту на драгері вона відмовилася.

Поліцейські склали на правопорушницю адміністративний протокол. Потім з автомобіля вийшов пасажир, який агресивно себе поводив та після неодноразових зауважень почав погрожувати патрульному і вдарив його. Це був заступник голови Київської міської державної адміністрації. Його затримали.

Як зазначається, проти нього розпочато кримінальне провадження.

Раніше повідомлялось, що в автомобілі були заступник голови КМДА і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Віталій Кличко відреагував на цей інцидент тим, що прийняв щодо Слончака відповідне рішення.

Нагадаємо, цього місяця ще одного заступника Кличка зловили на хабарі. Поворозника затримали нібито на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за узгодження містобудівних умов.