Полиция Киева открыла дело из-за осквернения памятника Шолом-Алейхему

В Киеве полиция начала уголовное производство по факту повреждения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему в Печерском районе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что сейчас усилия полицейских направлены на установление и задержание лиц, причастных к правонарушению.

Так, в столичную полицию обратился сотрудник религиозного учреждения на улице Шота Руставели с сообщением о том, что ночью неизвестные обрисовали краской памятник.

На месте полицейские опросили заявителя, а также осмотрели здание и прилегающую территорию. Кроме того, правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к правонарушению.

Ранее сообщалось, что в Киеве вандалы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Памятник находится вблизи Центральной синагоги Киева на улице Рогнединская, 3.

РБК-Украина писало, что в октябре на лестницу Центральной синагоги в Киеве неизвестные бросили чучело с фотографией Игоря Коломойского, залитое красной краской.