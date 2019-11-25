В Киеве осквернили свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему

Фото: осквернение памятника Шолом-Алейхему (facebook.com)

Утром 25 ноября памятник обрисовали свастиками

В Киеве вандалы разрисовали свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного раввина Украины Моше Реувена Асмана в Facebook.

Памятник Шолом-Алейхему находится вблизи Центральной синагоги Киева на улице Рогнединская, 3. На памятнике утром 25 ноября нарисовали красной краской две свастики.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...", - сообщил Моше Реувен Асман.

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре на лестницу Центральной синагоги в Киеве неизвестные люди в камуфляже бросили чучело с фотографией Игоря Коломойского, залитое красной краской. Моше Реувен Асман обратился в правоохранительные органы, чтобы найти и привлечь к ответственности причастных к антисемитским провокациям.

Также сообщалось, что в сентябре в Кировоградской области неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста. На мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста была нанесена надпись. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.