Поліція Капітолію готується до можливих заворушень у разі арешту Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

"Однак існує потенціал для демонстрацій. Поліція Капітолію працює з партнерами з правоохоронних органів, тому ви зможете спостерігати велику присутність правоохоронців на Капітолійському пагорбі", - зазначили у поліції.

За словами представника поліції, поки що не спостерігаються конкретні загрози Капітолію чи іншим державним установам.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що його заарештують 21 березня і закликав до протестів у разі цього.

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