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Полиция Капитолия готовится к возможным беспорядкам в случае ареста Трампа

Фото: полиция Капитолия готовится к возможным беспорядкам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Полиция Капитолия США предпримет меры предосторожности в случае массовых беспорядков в случае ареста 45 президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

По словам представителя полиции, пока не наблюдаются конкретные угрозы Капитолию или другим государственным учреждениям.

"Однако существует потенциал для демонстраций. Полиция Капитолия работает с партнерами из правоохранительных органов, поэтому вы сможете наблюдать большое присутствие стражей порядка на Капитолийском холме", - отметили в полиции.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что его арестуют 21 марта и призвал к протестам в этом случае.

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Дональд ТрампКапитолий