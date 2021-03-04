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Полиция Капитолия США попросила продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне

Новина українською → Вашингтон, Четверг 04 марта 2021 19:48
Полиция Капитолия США попросила продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне Фото: Капитолий (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Полиция Капитолия Соединенных Штатов попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия еще в течение 60 дней. Они опасаются возможного насилия в Капитолии.

Об этом сообщает издание Associated Press.

Представители Министерства обороны говорят, что данное предложение рассматривается Пентагоном.

Запрос подчеркивает сохраняющуюся озабоченность относительно безопасности и возможности насилия в Капитолии спустя два месяца после того, как сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание, в результате чего пять человек погибли.

Также полиция обеспокоена и находится в состоянии повышенной готовности в районе Капитолия после того, как разведка раскрыла "возможный заговор" с целью штурма здания.

Возможный заговор связан с ультраправой теорией заговора, продвигаемой сторонниками QAnon, о том, что Трамп снова придет к власти 4 марта, в день его первой инаугурации.

Соответствующий запрос поступил в последние 36 часов. В настоящий момент Национальная гвардия ищет добровольцев.

Напомним, в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Правоохранители получили информацию, что сторонники Трампа планируют 4 марта штурмовать главный законодательный орган.

Кроме того, Палата представителей США отменила запланированное на сегодня заседание из-за угрозы штурма Капитолия. В полиции Капитолия заявили, что готовы к любым потенциальным угрозам.

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