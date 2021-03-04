Полиция Капитолия США попросила продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне

Полиция Капитолия Соединенных Штатов попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия еще в течение 60 дней. Они опасаются возможного насилия в Капитолии.

Представители Министерства обороны говорят, что данное предложение рассматривается Пентагоном.

Запрос подчеркивает сохраняющуюся озабоченность относительно безопасности и возможности насилия в Капитолии спустя два месяца после того, как сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание, в результате чего пять человек погибли.

Также полиция обеспокоена и находится в состоянии повышенной готовности в районе Капитолия после того, как разведка раскрыла "возможный заговор" с целью штурма здания.

Возможный заговор связан с ультраправой теорией заговора, продвигаемой сторонниками QAnon, о том, что Трамп снова придет к власти 4 марта, в день его первой инаугурации.

Соответствующий запрос поступил в последние 36 часов. В настоящий момент Национальная гвардия ищет добровольцев.