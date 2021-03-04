Полиция Капитолия США попросила продлить пребывание нацгвардейцев в Вашингтоне
Полиция Капитолия Соединенных Штатов попросила, чтобы сотрудники Национальной гвардии продолжали обеспечивать безопасность Капитолия еще в течение 60 дней. Они опасаются возможного насилия в Капитолии.
Об этом сообщает издание Associated Press.
Представители Министерства обороны говорят, что данное предложение рассматривается Пентагоном.
Запрос подчеркивает сохраняющуюся озабоченность относительно безопасности и возможности насилия в Капитолии спустя два месяца после того, как сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание, в результате чего пять человек погибли.
Также полиция обеспокоена и находится в состоянии повышенной готовности в районе Капитолия после того, как разведка раскрыла "возможный заговор" с целью штурма здания.
Возможный заговор связан с ультраправой теорией заговора, продвигаемой сторонниками QAnon, о том, что Трамп снова придет к власти 4 марта, в день его первой инаугурации.
Соответствующий запрос поступил в последние 36 часов. В настоящий момент Национальная гвардия ищет добровольцев.
Напомним, в Вашингтоне полиция усилит меры безопасности вокруг здания Капитолия, где заседает Конгресс США. Правоохранители получили информацию, что сторонники Трампа планируют 4 марта штурмовать главный законодательный орган.
Кроме того, Палата представителей США отменила запланированное на сегодня заседание из-за угрозы штурма Капитолия. В полиции Капитолия заявили, что готовы к любым потенциальным угрозам.