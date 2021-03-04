Поліція Капітолію США попросила продовжити перебування нацгвардійців у Вашингтоні

Поліція Капітолію Сполучених Штатів попросила, щоб співробітники Національної гвардії продовжували забезпечувати безпеку Капітолію ще протягом 60 днів. Вони побоюються можливого насильства в Капітолії.

Представники Міністерства оборони кажуть, що ця пропозиція розглядається Пентагоном.

Запит підкреслює зберігається занепокоєння щодо безпеки та можливості насильства в Капітолії через два місяці після того, як прихильники 45-го президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю, в результаті чого п'ятеро людей загинули.

Також поліція стурбована і перебуває у стані підвищеної готовності в районі Капітолію після того, як розвідка розкрила "можлива змова" з метою штурму будівлі.

Можлива змова пов'язаний з ультраправою теорією змови, яку просуває прихильниками QAnon, про те, що Трамп знову прийде до влади 4 березня, в день його першої інавгурації.

Відповідний запит надійшов в останні 36 годин. Зараз Національна гвардія шукає добровольців.