Полиция изъяла 950 гранат и 100 кг взрывчатки во время спецмероприятий

Также изъято 107 тысяч патронов и 98 кг взрывчатых веществ

Во время спецмероприятий по противодействию незаконного оборота оружия и боеприпасов Нацполиция изъяла около 950 гранат и 100 кг взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции.

Как сообщается, первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что основной целью мероприятий стало установление и пресечение каналов поставки оружия и боеприпасов с востока страны к областям, где не ведутся боевые действия. А следовательно - предупреждение преступлений с использованием оружия.

"За это время открыто 2,3 тысячи уголовных правонарушений по фактам незаконного оборота оружия, 1356 лицам уже сообщено о подозрении в совершении таких преступлений. Изъято тысячи единиц огнестрельного оружия, 947 гранат, 152 взрывных устройства, 107 тысяч патронов и 98 кг взрывчатых веществ", – отметил Вячеслав Аброськин.

Также он добавил, что главным "фильтром" по предупреждению утечки оружия остаются блокпосты, а также проверки на железнодорожных и автовокзалах. В частности, это касается Донецкой и Луганской областей, а также смежных с ними - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

Как сообщается, к обнаружению и прекращению незаконного оборота оружия привлечены почти все службы полиции. Наибольшее количество выявленных фактов приходится на уголовный розыск и подразделение превенции. В то же время важным является привлечение кинологической службы. Так, за период спецмероприятий благодаря служебным собакам установлено 50 фактов незаконного обращения с оружием и взрывчаткой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области суд изменил меру пресечения инспектору сектора реагирования патрульной полиции Николаевского ОП Главного управления Национальной полиции с домашнего ареста на держание под стражей.