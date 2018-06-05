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Інтерв'ю

У Миколаївській області суд заарештував патрульного поліцейського

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 22:16
Фото: Максим Гущін (roadcontrol.org.ua)
Фото: Максим Гущін (roadcontrol.org.ua)

Визначено розмір застави - 140,96 тис. гривень

У Миколаївській області суд змінив запобіжний захід інспектору сектору реагування патрульної поліції (СРПП) Миколаївського ВП Головного управління Національної поліції (ГУ НП) з домашнього арешту на тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду м. Миколаєва.

"Гущін М. І. підозрюється у тому, що він на початку березня 2018 р. підшукав осіб для вчинення таємного викрадення майна. Він як працівник правоохоронного органу, мав доступ до інформації щодо домоволодінь, які мають вади в охороні, і мав отримувати 50 % від викраденого", - йдеться у повідомленні.

Згідно з декларацією, опублікованою на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК), мова йде про Максима Ігоровича Гущіна. У 2016 році він обіймав посаду старшого опер-уповноваженого відділу спеціальної поліції ГУ НП області.

Повідомляється, що суд першої інстанції відмовив у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і обрав йому домашній арешт з покладенням переліку обов’язків.

Однак апеляційний суд визнав слушним прохання прокурора скасувати цю ухвалу у зв'язку з ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України (в якій визначено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність відповідних ризиків, - ред.).

"Апеляційний суд Миколаївської області направив матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Гущіна М.І. з ухвалою суду від 04 червня 2018 року - для виконання, а інспектора взято під варту у залі апеляційного суду", - повідомляє прес-служба суду.

Визначено також розмір застави - 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 140,96 тис. гривень.

Нагадаємо, 23 травня у Чернігівській області співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівників слідчого відділу, сектору превентивної діяльності та старшого дільничного одного з районних відділів поліції.

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Теги публікації: полиция, Николаевская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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