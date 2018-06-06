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Поліція вилучила 950 гранат та 100 кг вибухівки під час спецзаходів

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 20:07
Фото: засідання Нацполіції (npu.gov.ua)
Фото: засідання Нацполіції (npu.gov.ua)

Також вилучено 107 тисяч набоїв та 98 кг вибухових речовин

Під час спецзаходів з протидії незаконного обігу зброї та боєприпасів Нацполіція вилучила близько 950 гранат та 100 кг вибухівки. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.

Як повідомляється, перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що основною метою заходів стало встановлення  та припинення каналів постачання зброї та боєприпасів зі сходу країни до областей, де не ведуться бойові дії. А відтак - попередження злочинів з використанням зброї.

"За цей час відкрито 2,3 тисячі кримінальних правопорушень за фактами незаконного обігу зброї, 1356 особам вже повідомлено про підозру у скоєнні таких злочинів. Вилучено тисячу одиниць вогнепальної зброї, 947 гранат, 152 вибухових пристрої, 107 тисяч набоїв та 98 кг вибухових речовин", – зазначив В’ячеслав Аброськін.

Також від додав, що головним "фільтром" з попередження витоку зброї залишаються блокпости, а також перевірки на залізничних та автовокзалах. Зокрема, це стосується Донецької та Луганської областей, а також суміжних із ними - Харківської, Дніпропетровської та Запорізької. 

Як повідомляється, до виявлення та припинення незаконного обігу зброї залучені майже всі служби поліції. Найбільша кількість виявлених фактів припадає на карний розшук та підрозділ превенції. Водночас важливим є залучення кінологічної служби. Так, за період спецзаходів завдяки службовим собакам встановлено 50 фактів незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Миколаївській області суд змінив запобіжний захід інспектору сектору реагування патрульної поліції Миколаївського ВП Головного управління Національної поліції з домашнього арешту на тримання під вартою.

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Теги публікації: полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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