Поліція вилучила 950 гранат та 100 кг вибухівки під час спецзаходів

Також вилучено 107 тисяч набоїв та 98 кг вибухових речовин

Під час спецзаходів з протидії незаконного обігу зброї та боєприпасів Нацполіція вилучила близько 950 гранат та 100 кг вибухівки. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.

Як повідомляється, перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін розповів, що основною метою заходів стало встановлення та припинення каналів постачання зброї та боєприпасів зі сходу країни до областей, де не ведуться бойові дії. А відтак - попередження злочинів з використанням зброї.

"За цей час відкрито 2,3 тисячі кримінальних правопорушень за фактами незаконного обігу зброї, 1356 особам вже повідомлено про підозру у скоєнні таких злочинів. Вилучено тисячу одиниць вогнепальної зброї, 947 гранат, 152 вибухових пристрої, 107 тисяч набоїв та 98 кг вибухових речовин", – зазначив В’ячеслав Аброськін.

Також від додав, що головним "фільтром" з попередження витоку зброї залишаються блокпости, а також перевірки на залізничних та автовокзалах. Зокрема, це стосується Донецької та Луганської областей, а також суміжних із ними - Харківської, Дніпропетровської та Запорізької.

Як повідомляється, до виявлення та припинення незаконного обігу зброї залучені майже всі служби поліції. Найбільша кількість виявлених фактів припадає на карний розшук та підрозділ превенції. Водночас важливим є залучення кінологічної служби. Так, за період спецзаходів завдяки службовим собакам встановлено 50 фактів незаконного поводження зі зброєю та вибухівкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Миколаївській області суд змінив запобіжний захід інспектору сектору реагування патрульної поліції Миколаївського ВП Головного управління Національної поліції з домашнього арешту на тримання під вартою.