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Полиция Израиля задержала десятки участников беспорядков по всей стране

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Израиль, Пятница 14 мая 2021 07:16
Полиция Израиля задержала десятки участников беспорядков по всей стране Фото: последствия беспорядков в городе Лода (twitter.com OrenZiv1985)
Автор: Артур Родивилов

Беспорядки и столкновения в Израиле между евреями и арабами продолжаются до раннего утра пятницы. Полиция произвела десятки арестов.

Об этом сообщает Times of Israel.

В Мусмусе, недалеко от Хайфы, полиция арестовала 11 жителей за бросание камней, поджог шин и повреждение светофоров. Полиция заявила, что использовала средства разгона массовых беспорядков.

По сообщению полиции, в Тель-Авиве задержали двух мужчин с ножами. В Беэр-Шеве были задержаны 13 человек.

Правоохранительные органы заявили, что они использовали социальные сети для выявления людей, планирующих незаконное собрание. У задержанных было разное самодельное оружие.

На этом фоне обстрелов из Сектора Газа в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц распорядился направить охваченные уличными беспорядками города дополнительные войска.

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