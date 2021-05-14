Поліція Ізраїлю затримала десятки учасників заворушень по всій країні

Заворушення і сутички в Ізраїлі між євреями і арабами тривають до раннього ранку п'ятниці. Поліція провела десятки арештів.

Про це повідомляє Times of Israel .

У Мусмусі, недалеко від Хайфи, поліція заарештувала 11 жителів за кидання каменів, підпал шин і пошкодження світлофорів. Поліція заявила, що використовувала засоби розгону масових заворушень.

За повідомленням поліції, в Тель-Авіві затримали двох чоловіків з ножами. У Беєр-Шеві було затримано 13 осіб.

Правоохоронні органи заявили, що вони використовували соціальні мережі для виявлення людей, які планують незаконне зібрання. У затриманих була різна саморобна зброя.