Полиция Испании задержала по запросу России одного из инициаторов "закона Магнитского"

Напомним, ранее сообщалось, что 27 октября 2017 Интерпол рекомендовал всем странам-участницам международного полицейского союза блокировать запрос Российской Федерации на арест британского бизнесмена Уильяма Браудера.
Добавим, что в июле 2013 года Тверской суд Москвы не нашел оснований для реабилитации умершего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и признал его и главу фонда Уильяма Браудера виновными в уклонении от уплаты налогов. Находящегося за границей Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима.