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Полиция Испании задержала по запросу России одного из инициаторов "закона Магнитского"

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 12:45
Фото: Уильям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)
Фото: Уильям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Браудер опубликовал фото ордера ареста

Полиция Испании задержала по запросу России основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом Браудер сообщил в Twitter.

Он опубликовал фото с полицейской машины, отметив, что его везут в отделение.

 

Также Браудер опубликовал фото ордера ареста.

 

Напомним, ранее сообщалось, что 27 октября 2017 Интерпол рекомендовал всем странам-участницам международного полицейского союза блокировать запрос Российской Федерации на арест британского бизнесмена Уильяма Браудера.

Добавим, что в июле 2013 года Тверской суд Москвы не нашел оснований для реабилитации умершего в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и признал его и главу фонда Уильяма Браудера виновными в уклонении от уплаты налогов. Находящегося за границей Браудера заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. 

 

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Теги публикации: Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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