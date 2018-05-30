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Поліція Іспанії затримала за запитом Росії одного з ініціаторів "закону Магнітського"

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 12:45
Фото: Вільям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)
Фото: Вільям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Браудер опублікував фото ордера арешту

Поліція Іспанії затримала за запитом Росії засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера . Про це Браудер повідомив в Twitter.

Він опублікував фото з поліцейської машини, зазначивши, що його везуть у відділення.

 

Також Браудер опублікував фото ордера арешту.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 жовтня 2017 Інтерполу рекомендував усім країнам-учасницям міжнародного поліцейського союзу блокувати запит Російської Федерації на арешт британського бізнесмена Вільяма Браудера.

Додамо, що в липні 2013 року Тверський суд Москви не знайшов підстав для реабілітації померлого в СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і визнав його і главу фонду Вільяма Браудера винними в ухиленні від сплати податків. Коли Браудер був за кордоном його заочно засудили до дев'яти років колонії загального режиму.

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Теги публікації: Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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