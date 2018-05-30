Поліція Іспанії затримала за запитом Росії одного з ініціаторів "закону Магнітського"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 жовтня 2017 Інтерполу рекомендував усім країнам-учасницям міжнародного поліцейського союзу блокувати запит Російської Федерації на арешт британського бізнесмена Вільяма Браудера.
Додамо, що в липні 2013 року Тверський суд Москви не знайшов підстав для реабілітації померлого в СІЗО юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і визнав його і главу фонду Вільяма Браудера винними в ухиленні від сплати податків. Коли Браудер був за кордоном його заочно засудили до дев'яти років колонії загального режиму.