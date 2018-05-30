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Полиция Испании отпустила работодателя Магнитского

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 13:07
Фото: Уильям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)
Фото: Уильям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Выяснилось, что срок действия ордера Интерпола на арест Браудера завершился

Испанская полиция отпустила Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Как сообщается, утром в среду Браудер сообщил о своем задержании в Мадриде по запросу России и даже разместил фотографию на заднем сидении полицейского автомобиля.

Однако через несколько минут Браудера отпустили, поскольку выяснилось, что срок действия ордера Интерпола на его арест завершился.

Об этом также соообщил Уильям Браудер на своей странице в Twitter.

"Хорошие новости. Национальная полиция освободила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им игнорировать предупреждение Интерпола. Это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляет Интерполом против меня", - написал он.

 

Напомним, что сегодня полиция Испании задержала по запросу России основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

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Теги публикации: Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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