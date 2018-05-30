Полиция Испании отпустила работодателя Магнитского

Выяснилось, что срок действия ордера Интерпола на арест Браудера завершился

Испанская полиция отпустила Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Как сообщается, утром в среду Браудер сообщил о своем задержании в Мадриде по запросу России и даже разместил фотографию на заднем сидении полицейского автомобиля.

Однако через несколько минут Браудера отпустили, поскольку выяснилось, что срок действия ордера Интерпола на его арест завершился.

Об этом также соообщил Уильям Браудер на своей странице в Twitter.

"Хорошие новости. Национальная полиция освободила меня после того, как Генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им игнорировать предупреждение Интерпола. Это уже шестой раз, когда Россия злоупотребляет Интерполом против меня", - написал он.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

Напомним, что сегодня полиция Испании задержала по запросу России основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.