Поліція Іспанії відпустила роботодавця Магнітського

З’ясувалося, що термін дії ордеру Інтерполу на арешт Браудера завершися

Іспанська поліція відпустила Вільяма Браудера, засновника фонду Hermitage Capital. Про це повідомляє видання La Vanguardia.

Як повідомляється, зранку у середу Браудер повідомив про своє затримання у Мадриді за запитом Росії і навіть розмістив фотографію на задньому сидінні поліцейського автомобіля.

Однак через декілька хвилин Браудера відпустили, оскільки з’ясувалося, що термін дії ордеру Інтерполу на його арешт завершися.

Про це також повідомив Вільям Браудер на своїй сторінці у Twitter.

"Гарні новини. Національна поліція звільнила мене після того, як Генеральний секретар Інтерполу в Ліоні порадив їм ігнорувати попередження Інтерполу. Це вже шостий раз, коли Росія зловживає Інтерполом проти мене", - написав він.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ — Bill Browder (@Billbrowder) May 30, 2018

Нагадаємо, що сьогодні поліція Іспанії затримала за запитом Росії засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.