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Інтерв'ю

Поліція Іспанії відпустила роботодавця Магнітського

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 13:07
Фото: Вільям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)
Фото: Вільям Браудер (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

З’ясувалося, що термін дії ордеру Інтерполу на арешт Браудера завершися

Іспанська поліція відпустила Вільяма Браудера, засновника фонду Hermitage Capital. Про це повідомляє видання La Vanguardia.

Як повідомляється, зранку у середу Браудер повідомив про своє затримання у Мадриді за запитом Росії і навіть розмістив фотографію на задньому сидінні поліцейського автомобіля.

Однак через декілька хвилин Браудера відпустили, оскільки з’ясувалося, що термін дії ордеру Інтерполу на його арешт завершися.

Про це також повідомив Вільям Браудер на своїй сторінці у Twitter.

"Гарні новини. Національна поліція звільнила мене після того, як Генеральний секретар Інтерполу в Ліоні порадив їм ігнорувати попередження Інтерполу. Це вже шостий раз, коли Росія зловживає Інтерполом проти мене", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні поліція Іспанії затримала за запитом Росії  засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.

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Теги публікації: Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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