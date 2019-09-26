Полиция инициирует повышение штрафов для перевозчиков

Патрульная полиция инициирует внесение изменений в законодательство по увеличению штрафных санкций для перевозчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Как сообщается, в полиции хотят повысить штрафы перевозчикам за неудовлетворительное техническое состояние пассажирского транспорта. Также планируют повысить штрафы должностным лицам, ответственным за техническое состояние, оборудование и эксплуатацию.

Кроме того, правоохранители намерены запретить использование перевозчиками транспортных средств, которые предназначены для перевозки грузов, но были переоборудованы.

"Дополнительно планируется внести на рассмотрение вопрос относительно обязательного оборудования пассажирского транспорта междугородного сообщения ремнями безопасности для пассажиров и предусмотреть административную ответственность за нарушение таких правил", - добавил Билошицкий.

В полиции отметили, что решение о повышении штрафов перевозчикам было принято в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта.

Напомним, в среду, 25 сентября, вступил в действие законопроект №1047, который предусматривает штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом. В частности, за превышение норм от 5 до 10% при перевозке груза налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов.