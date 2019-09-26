Поліція ініціює підвищення штрафів для перевізників

Патрульна поліція ініціює внесення змін до законодавства щодо збільшення штрафних санкцій для перевізників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

Як повідомляється, у поліції хочуть підвищити штрафи перевізникам за незадовільний технічний стан пасажирського транспорту. Також планують підвищити штрафи посадовим особам, відповідальним за технічний стан, обладнання та експлуатацію.

Крім того, правоохоронці мають намір заборонити використання перевізниками транспортних засобів, які призначені для перевезення вантажів, але були переобладнані.

"Додатково планується внести на розгляд питання щодо обов’язкового обладнання пасажирського транспорту міжміського сполучення ременями безпеки для пасажирів та передбачити адміністративну відповідальність за порушення таких правил", - додав Білошицький.

В поліції зазначили, що рішення про підвищення штрафів перевізникам було ухвалене у зв'язку зі збільшенням кількості дорожньо-транспортних пригод за участі громадського транспорту.

Нагадаємо, у середу, 25 вересня, вступив в дію законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом. Зокрема, за перевищення норм від 5 до 10% при перевезенні вантажу накладається штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів.