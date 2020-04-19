Полиция Харькова открыла дело из-а работающих рынков в условиях карантина

В Харькове полиция открыла уголовное производство в связи с нарушениями правил карантина, а именно - из-за работающих рынков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

Отмечается, что в ходе проверок по поводу соблюдения карантина нарушения выявлены почти во всех районах города. Так, в течение субботы, 18 апреля, в городе продолжали работать 31 рынок и торговые площадки.

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением).

"В настоящее время создана следственная группа из числа следователей отдела по расследованию преступлений общеуголовной направленности... Проводятся первоочередные следственные действия", - добавили в полиции.

Напомним, 14 апреля Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса в Украине. Решение было принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли.