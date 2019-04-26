Полиция Харькова не нашла взрывчатку на объектах

Фото: Исторический музей в Харькове (facebook.com/KnaufUkraine)

В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили

Полиция не подтвердила информацию о "минировании" станции метро "Площадь Конституции", Исторического музея и площади Конституции в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, в полиции отметили, что из здания Исторического музея эвакуировали 45 человек, а также осмотрели 1500 кв.м. площади здания и 1000 кв.м. прилегающей территории.

Кроме того, на станции метро "Площадь Конституции" было осмотрено 2577 кв. метров площади, эвакуированы 1000 граждан. Также из-за поступившей информации о "минировании" на площади Конституции было осмотрено 5 тыс. кв.м. территории.

В ходе тщательного обследования помещений и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, сегодня около 16:30 в полицию Харькова поступила информация о минировании. По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове в течение дня 23 апреля правоохранители 9 раз выезжали на вызовы о минировании в различных объектах. Правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, евакуировали 808 граждан. Ни одно сообщение не подтвердилось.