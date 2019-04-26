Поліція Харкова не знайшла вибухівку на об'єктах

Фото: Історичний музей у Харкові (facebook.com/KnaufUkraine)

У ході ретельного обстеження приміщень та прилеглої території ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили

Поліція не підтвердила інформацію про "минування" станції метро "Майдан Конституції", Історичного музею та площі Конституції в Харкові. Про це повідомляє пресс-служба поліції.

Зокрема, у поліції зазначили, що з будівлі Історичного музею евакуювали 45 осіб, а також оглянули 1500 кв. м. площі будівлі і 1000 кв. м. прилеглої території.

Крім того, на станції метро "Майдан Конституції" було оглянуто 2577 кв. метрів площі, евакуйовані 1000 громадян. Також за інформацією, що надійшла про "замінування" на площі Конституції було оглянуто 5 тис. кв. м. території.

У ході ретельного обстеження приміщень та прилеглої території ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, сьогодні близько 16:30 в поліцію Харкова надійшла інформація про мінування. За адресами виїхали співробітники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції і фахівці вибухотехнічного управління.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові протягом дня 23 квітня правоохоронці 9 разів виїжджали на виклики про мінування в різних об'єктах. Правоохоронці оглянули 40 883 кв. метрів будівель та прилеглої території, евакуировали 808 громадян. Жодне повідомлення не підтвердилося.