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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів

Новини » В світі     24.05.2020 - 09:54
Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів
Фото: поліція Гонконгу (twitter.com/soshk_hker)

Раніше в місті відновилися протести, попри карантин

У неділю, 24 травня, поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону антиурядових демонстрантів. Тисячі людей зібралися на вулицях в знак протесту проти плану влади Китаю з введення закону про національну безпеку міста.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, мітинг відбувся внаслідок того, що новий закон викликав побоювання на фінансових ринках і докір з боку іноземних урядів, міжнародних правозахисних груп і деяких ділових лобі.

Згідно з новим законом, у місті заборонять антиурядові заклики, заклики до відокремлення від Китаю та інші сепаратистські акції. При цьому влада не буде ухвалювати його окремо. Таким чином він одразу набере чинності на території Гонконгу.

Це рішення центральна влада ухвалила після того, як зрозуміла, що місцева влада Гонконгу нездатна самостійно ввести заходи з врегулювання ситуації в місті.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Гонконзі, попри карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, поновилися антиурядові акції протесту.

Також РБК-Україна писало, що китайська влада збирається розглянути закон проти волі протестувальників.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КитайпротестГонконг
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