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Полиция о гибели мэра Кривого Рога: остались две версии

Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция рассматривает две версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным в собственном доме. Правоохранители отвергли версию об умышленном убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Нацполиции.

Как рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, полиция опровергла версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства.

"Эти две версии опровергнуты. На сегодня рассматривают основными версиями: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания в должности мэра. Вместе с тем есть версия ... не исключаем версию доведения до самоубийства по тем же мотивам", - сказал он.

По словам Батюка, конкретнее назвать версию правоохранители смогут после того, как следствие получит все заключения экспертиз, а также больше данных от свидетелей и коллег погибшего главы Кривого Рога.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, Павлова нашли мертвым в собственном доме. Возле него нашли охотничье ружье.

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Кривой Рог