Полиция о гибели мэра Кривого Рога: остались две версии

Полиция рассматривает две версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова , которого нашли застреленным в собственном доме. Правоохранители отвергли версию об умышленном убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Нацполиции .

Как рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, полиция опровергла версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства.

"Эти две версии опровергнуты. На сегодня рассматривают основными версиями: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания в должности мэра. Вместе с тем есть версия ... не исключаем версию доведения до самоубийства по тем же мотивам", - сказал он.

По словам Батюка, конкретнее назвать версию правоохранители смогут после того, как следствие получит все заключения экспертиз, а также больше данных от свидетелей и коллег погибшего главы Кривого Рога.