ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Полиция ФРГ раскрыла заговор военных против политиков, - Focus

Новости » Происшествия    11.11.2018 - 05:19
Иллюстративное фото (twitter.com/SputnikInt)
Иллюстративное фото (twitter.com/SputnikInt)

Заговорщики были намерены уничтожить "непопулярных политиков"

Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор военных и элитного подразделения Uniter, что планировали совершить политические убийства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Focus.

Сообщается, что военные планировали создать "день икс", когда должны были быть убитыми "непопулярные политики". В списке возможных жертв был глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. Также в издании рассказали, что у группы были секретные запасы оружия и топлива, а их численность могла достигать до 200 человек.

Также в списке числились лидер партии Зеленых Краудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук. 

За данными издания, сотрудник военной разведки сообщал преступной группе о ходе расследования и о предстоящих обысках. Ему было предъявлено обвинения, а рассмотрение дела будет происходить в суде Кельна.

Напомним, глава МИД ФРГ представил план глобального разоружения. Маас считает, что для сохранения мира в Европе нужно переосмыслить политику разоружения и контроля над вооружениями.

В Германии начался судебный процесс по делу об издевательствах над беженцами В Германии подали групповой иск к Volkswagen по делу о дизельном скандале
Новости Украины полицияГерманиязаговор
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь