Полиция ФРГ раскрыла заговор военных против политиков, - Focus

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Заговорщики были намерены уничтожить "непопулярных политиков"

Федеральное управление уголовной полиции Германии раскрыло заговор военных и элитного подразделения Uniter, что планировали совершить политические убийства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Focus.

Сообщается, что военные планировали создать "день икс", когда должны были быть убитыми "непопулярные политики". В списке возможных жертв был глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Дитмар Бартч. Также в издании рассказали, что у группы были секретные запасы оружия и топлива, а их численность могла достигать до 200 человек.

Также в списке числились лидер партии Зеленых Краудия Рот, министр иностранных дел Хайко Маас и бывший президент Йоахим Гаук.

За данными издания, сотрудник военной разведки сообщал преступной группе о ходе расследования и о предстоящих обысках. Ему было предъявлено обвинения, а рассмотрение дела будет происходить в суде Кельна.

Напомним, глава МИД ФРГ представил план глобального разоружения. Маас считает, что для сохранения мира в Европе нужно переосмыслить политику разоружения и контроля над вооружениями.