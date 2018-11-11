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Поліція ФРН розкрила змову військових проти політиків, - Focus

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 05:19
Ілюстративне фото (twitter.com/SputnikInt)
Ілюстративне фото (twitter.com/SputnikInt)

Змовники мали намір знищити "непопулярних політиків"

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини розкрило змову військових і елітного підрозділу Uniter, що планували вчинити політичні вбивства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Focus.

Повідомляється, що військові планували створити "день ікс", коли повинні були бути вбитими "непопулярні політики". У списку можливих жертв був голова фракції Лівої партії в парламенті ФРН Дітмар Бартч. Також у виданні розповіли, що у групи були секретні запаси зброї та палива, а їх чисельність могла досягати до 200 осіб.

Також у списку значилися лідер партії Зелених Краудія Рот, міністр закордонних справ Хайко Маас і колишній президент Йоахім Ґаук.

За даними видання, співробітник військової розвідки повідомляв злочинній групі про хід розслідування і про майбутні обшуки. Йому було пред'явлено звинувачення, а розгляд справи буде відбуватися в суді Кельна.

Нагадаємо, глава МЗС ФРН представив план глобального роззброєння. Маас вважає, що для збереження миру в Європі потрібно переосмислити політику роззброєння та контролю над озброєннями.

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