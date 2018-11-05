Глава МИД ФРГ представил план глобального разоружения

Фото: Хайко Мас (flickr.com bankenverband)

Хайко Мас считает, что РФ отказываются опровергнуть обвинения о нарушении ДРСМД

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил, что разрыв договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может нести серьезные последствия и предложил четыре пункта, которые нужно учитывать при глобальном разоружении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Мас считает, что для сохранения мира в Европе нужно переосмыслить политику разоружения и контроля над вооружениями.

"Быстрый успех не гарантирован…, но мир и безопасность мы создаем не во взаимном противодействии, а сообща", - сказал глава МИД ФРГ.

Первым пунктом Мас предложил "наконец наладить между американцами, европейцами и россиянами серьезное взаимодействие, учитывающее риски, которые для всех нас создают новые системы оружия и неполноценная архитектура контроля над вооружениями". Вторым пунктом он заявил, что Германия может представить предложения для прозрачного механизма по контролю, а также сможет содействовать в дискуссиях об этих сводах правил на международном уровне.

Третьим пунктом глава МИД ФРГ назвал справедливое утверждение Соединенных штатов о том, что наращивание военного потенциала китайской стороной не способствует доверию. Он пообещал, что будет использовать переговоры, которые запланировано провести в Пекине, для того, чтобы "добиться большей прозрачности и более строгого контроля над вооружениями".

Четвертым пунктом Мас выделил необходимость следить за тем, чтобы контроль над вооружением происходил вместе с техническим прогрессом.

"Если мы не будем действовать на упреждение, фантастика превратиться в смертельно опасную реальность", - заявил министр.

Также он заявил, что отказ РФ продемонстрировать неправомерность веских обвинений в нарушении договора о ликвидации РСМД привело к утрате доверия.

"Я призвал своего российского коллегу соблюдать договор и восстановить полную прозрачность. До сих пор этого не произошло", - подчеркнул Мас.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не прислушалась к призывам к диалогу по ДРСМД. Генсек НАТО также подверг критике, что Россия не отреагировала на озабоченность альянса в связи с развертыванием ею ракетной системы нового типа под кодовым номером 9M729.