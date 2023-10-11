Поліція Фінляндії виявила "зовнішні сліди" на місці аварії газопроводу Balticconnector

Технічне розслідування потребує часу, так само як і розгляд та аналіз результатів. Поліція Фінляндії активно співпрацює з владою Естонії.

"Наразі погода впливає на операції в центральній частині Фінської затоки. Умови складні. Підводні дослідження триватимуть щонайменше кілька днів", - сказав командувач прикордонної служби Фінляндії.

Представники поліції кажуть, що є підстави підозрювати, що для заподіяння шкоди було використано зовнішню силу, і в цьому випадку це злочин.

Аварія могла статися не через вибух

Центральна кримінальна поліція взяла на себе відповідальність за розслідування у вівторок під кримінальною назвою "Вандалізм за обтяжуючих обставин".

Однак на цьому етапі не можна виключити будь-яку іншу можливість причин аварії. Йдеться про можливий удар якоря, який міг застрягти в трубі.

Також поліція уточнює, що за попередньою інформацією, реального вибуху на місці аварії не сталося.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

Сьогодні стало відомо, що для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.