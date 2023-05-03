Поліція Фінляндії викрила торговців людьми. Серед жертв були українці

У Фінляндії центральна кримінальна поліція спільно з естонськими правоохоронцями провела розслідування можливих випадків торгівлі людьми за обтяжливих обставин у будівельному секторі. Серед жертв зловмисників виявились і громадяни різних країн, зокрема й України.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на видання Yle .

Відповідно до слідства, іноземців - переважно громадян Латвії, Естонії та України - залучали до Фінляндії для роботи в умовах, що нагадують примусову працю.

За даними поліції, група отримала від своєї злочинної діяльності 2,3 мільйона євро.

У справі як відповідачі проходять 11 осіб. Прокуратура пред'явила фігурантам звинувачення, зокрема, у торгівлі людьми за обтяжуючих обставин, шахрайстві з пенсійними внесками за обтяжуючих обставин та злочинів із застосуванням вогнепальної зброї.

Як показало попереднє розслідування, підозрювані обіцяли робітникам безкоштовне житло у Фінляндії та зарплату за виконану роботу, таким чином залучали працівників до виконання різних завдань у сфері будівництва через засновані ними фірми.

Працівників, які приїхали до Фінляндії, зловмисники обманювали, втягували в борги, змушували працювати, користуючись їхньою залежністю від роботодавця через відсутність знань мови та брак ресурсів.

Працівники, які прибували до Фінляндії, насправді мали платити за житло, а з їхньої заробітної плати вираховували різні витрати, наприклад, на спецодяг та обладнання.

Крім того, роботодавець накладав грошові штрафи та утримав суми із зарплати, які пояснювалися, наприклад, пропусками, неякісно виконаною роботою або використанням телефону в робочий час.

"За даними попереднього розслідування, зарплата кількох людей була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника розслідування, комісара у кримінальних справах Марко Хейнонен, стосовно деяких приїжджих зловмисники застосовували насильство та погрози.

Умови праці багатьом людей справи були поганими, робочі дні - довгими, а можливості зробити перерву не давали. У ряді випадків заробітну плату було частково або повністю не виплачено.

У поліції наголосили, що потерпілих можуть бути сотні.