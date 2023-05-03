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Полиция Финляндии разоблачила торговцев людьми. Среди жертв были украинцы

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Финляндия, Среда 03 мая 2023 07:39
Полиция Финляндии разоблачила торговцев людьми. Среди жертв были украинцы Фото: полиция Финляндии (poliisi.fi)
Автор: Владимир Костырин

В Финляндии центральная уголовная полиция совместно с эстонскими правоохранителями провела расследование вероятных случаев торговли людьми при отягчающих обстоятельствах в строительном секторе. Среди жертв злоумышленников оказались и граждане разных стран, в том числе и Украины.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на издание Yle.

Согласно следствию, иностранцев - преимущественно граждан Латвии, Эстонии и Украины - привлекали в Финляндию для работы в условиях, напоминающих принудительный труд.

По данным полиции, группа получила от своей преступной деятельности 2,3 миллиона евро.

По делу в качестве ответчиков проходят 11 человек. Прокуратура предъявила фигурантам обвинения, в частности, в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с пенсионными взносами при отягчающих обстоятельствах и преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Как показало предварительное расследование, подозреваемые обещали рабочим бесплатное жилье в Финляндии и зарплату за проделанную работу, таким образом привлекали работников для выполнения различных задач в сфере строительства через основанные ими фирмы.

Приехавших в Финляндию работников злоумышленники обманывали, втягивали в долги, заставляли работать, пользуясь их зависимостью от работодателя из-за отсутствия знаний языка и нехватки ресурсов.

Работники, прибывавшие в Финляндию, на самом деле должны платить за жилье, а из их заработной платы высчитывали различные расходы, например, на спецодежду и оборудование.

Кроме того, работодатель налагал денежные штрафы и удержал суммы по зарплате, объясняемые, например, пропусками, некачественно выполненной работой или использованием телефона в рабочее время.

"По данным предварительного расследования, зарплата нескольких человек была настолько низкой, что они даже задолжали своему работодателю", - говорится в сообщении.

По словам руководителя расследования, комиссара по уголовным делам Марко Хейнонен, в отношение некоторых приезжих злоумышленники применяли насилие и угрозы.

Условия труда для многих людей дела были плохими, рабочие дни - длинными, а возможности сделать перерыв не давали. В ряде случаев заработная плата была частично или полностью не выплачена.

В полиции отметили, что потерпевших могут быть сотни.

Ранее сообщалось, что по данным Еврокомиссии, ежегодно потери от торговли людьми в ЕС составляют 2,7 млрд евро.

Напомним, что российские оккупанты продолжают под разными предлогами депортировать украинских детей на территорию РФ.

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