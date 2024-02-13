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Поліція евакуювала поранену з Красногорівки, проте жінка померла в лікарні (відео)

Донецька область, Вівторок 13 лютого 2024 16:12
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Поліція евакуювала поранену з Красногорівки, проте жінка померла в лікарні (відео) Архівне фото: Поліція евакуювала поранену з Красногорівки (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни вдарили по Красногорівці в Донецькій області та поранили жінку. Поліція евакуювала її, проте в лікарні вона померла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Ворожі снаряди вибухнули біля 74-річної жінки. Стан пораненої був критичний. Жінка отримала травми обличчя, спини та кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці надали першу домедичну допомогу та швидко доправили її до лікарні. Однак, наступного дня поранена померла.

Поліцейські вкотре закликали мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися. Адже це єдина можливість зберегти своє життя та здоров'я.

Обстріли населених пунктів в Україні

Російські загарбники обстріляли підприємство в Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще двоє людей дістали поранення.

Також російські загарбники вранці 13 лютого обстріляли Нікополь. Унаслідок атаки загинув чоловік.

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