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Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь, є жертва

Вівторок 13 лютого 2024 09:41
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Росіяни з самого ранку обстріляли Нікополь, є жертва Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники зранку 13 лютого обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки", - повідомив він.

Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, яке розташоване на березі Дніпра. Наразі місто знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра, завдаючи ударів з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Так, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня минулого року. Тоді були поранено двох пожежників.

Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня 2023 року загинули четверо людей.

Додамо, що невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Чиновник загинув на місці. Як стало відомо РБК-Україна зі своїх джерел, йдеться про заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Вже цього дня поліцейським вдалося встановити прикмети нападника.

Як пізніше вдалося з'ясувати журналістам РБК-Україна, одна з основних версій вбивства заступника мера Нікополя Віталія Журавльова - конфлікт із місцевим угрупуванням, що триває з 2017 року. Детальніше – у матеріалі.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область Нікополь
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