Полиция из-за частых ДТП увеличит количество патрулей на 10%

Полицией дополнительно будет привлечено 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп

Из-за частых дорожно-транспортных происшествий полиция на 10% увеличит количество патрулей. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в ходе совещания силовиков, передает пресс-служба полиции.

В полиции уточнили, что дополнительно будет привлечено 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп.

"С учетом аварийности разработаны детальные расчеты дополнительных сил и средств реализации эффективного надзора за дорожным движением. Дополнительно привлечено 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп. Всего в обеспечение безопасности на дорогах ежесуточно привлекаются 540 экипажей полиции", - сообщил Аброськин.

По словам Аброськина, целью снижения аварийности на дорогах полицией совместно с Министерством внутренних дел будет предпринят ряд мер. В частности, в подразделениях полиции разработаны карты-схемы зон патрулирования патрульных нарядов. Кроме того, проведены совместные совещания с представителями Укртрансбезопасности, а также начата работа совместных мобильных групп. Такие группы работают в рамках совместной профилактической операции "Перевозчик".

Напомним, ранее первый заместитель главы МВД Сергей Яровой поручил Национальной полиции усилить безопасность на дорогах в курортный сезон.