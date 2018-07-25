Поліція через часті ДТП збільшить кількість патрулів на 10%

Новини Суспільство 25.07.2018 - 15:07
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-україни)
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-україни)

Поліцією додатково буде залучено 54 екіпажі управління патрульної поліції і 114 груп

Через часті дорожньо-транспортні пригоди поліція на 10% збільшить кількість патрулів. Про це заявив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін в ході наради силовиків, передає прес-служба поліції.

У поліції уточнили, що додатково буде залучено 54 екіпажі управління патрульної поліції і 114 груп.

"З урахуванням аварійності розроблені детальні розрахунки додаткових сил і засобів реалізації ефективного нагляду за дорожнім рухом. Додатково буде залучено 54 екіпажі управління патрульної поліції та 114 груп. Загалом до забезпечення безпеки на автошляхах щодобово залучаються 540 екіпажів  поліції", - повідомив Аброськін.

За словами Аброськіна, метою зниження аварійності на дорогах поліцією спільно з Міністерством внутрішніх справ буде здійснено ряд заходів. Зокрема, у підрозділах поліції розроблені карти-схеми зон патрулювання патрульних нарядів. Крім того, проведені спільні наради з представниками Укртрансбезпеки, а також розпочата робота спільних мобільних груп. Такі групи працюють в рамках спільної профілактичної операції "Перевізник".

Нагадаємо, раніше перший заступник глави МВС Сергій Яровий доручив Національної поліції посилити безпеку на дорогах в курортний сезон.

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