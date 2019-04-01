Полиция будет работать всю ночь при подсчете голосов

Оперативные штабы Национальной полиции во время выборов 2019 будут работать всю ночь, пока будет продолжаться подсчет голосов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, целью работы правоохранителей является обеспечение безопасности во время подсчета голосов, недопущение провокаций и срыва подсчета голосов.

Он также отметил, что еще одним вопросом єперевезення бюллетеней и протоколов окружных избирательных комиссий. Этот процесс начнется ночью, а в некоторых регионах - утром завтрашнего дня.

"Должна быть соблюдена процедура. Полицейские должны обеспечить законность транспортировки бюллетеней", - отметил Фацевич.

РБК-Украина писало, в МВД заявили, что день голосования на выборах президента прошел спокойно. Работа правоохранителей не прекращается даже после закрытия участков. Всего было зарегистрировано 1927 заявлений и сообщений о нарушениях.

В Херсонской области в день выборов в Украине 18 участков остались без электроснабжения. Все отключение не были долговременными. Аварии были быстро устранены.