Полиция будет привлекать спецназ в случае скопления людей на Пасху

В случае большого скопления людей во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Юрия Тандита в эфире hromadske.

Он рассказал, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.

"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.

Советник главы МВД отметил, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - сказал Тандит.

Он уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители заступят на службу рядом со 179 храмами с вечера накануне Пасхи.

РБК-Украина писало, что в Житомире ввели запрет на посещение храмов, а также на участие в религиозных массовых мероприятиях во время пасхальных праздников.