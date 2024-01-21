Поліція Британії створила відділ протидії загрозам з боку РФ і Китаю

"Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою реакцію на ворожі дії цих держав", – сказав він.

Повідомляється, що новий спеціалізований підрозділ буде використовувати нові повноваження, передбачені законом.

За його словами, британська поліція дуже стурбована ризиками впливу низки країн на національні вибори, які можуть відбутися цього року.

Помічник комісара також сказав, що свідчення та відчуття його офіцерів свідчать про те, що виклик, який кидають ворожі держави, зараз більший, ніж будь-коли з часів Холодної війни.

Підтримка Британією України

Великобританія з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні зброєю, гуманітарною допомогою, навчанням українських військових.

Раніше Кемерон заявив, що відмова США від підтримки нового фінансування України порадує тільки російського диктатора Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Також британський прем'єр заявив, що Британія не скоротить допомогу Україні у 2024 році, а навпаки – збереже чи навіть збільшить.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс також закликав Захід не допустити поразки України у війні з Росією, оскільки світові загрожує епоха диктаторів та автократії.