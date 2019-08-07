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Полиция Британии изучает роль Путина в отравлении Скрипалей

Новости » Политика    07.08.2019 - 10:09
Полиция Британии изучает роль Путина в отравлении Скрипалей
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Глава контртеррористического управления британской полиции Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается

Британская полиция изучает роль президента РФ Владимира Путина в отравлении Скрипалей в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.

Службы разведки Великобритании считают, что Путин, "вероятно", одобрил нападение на Сергея Скрипаля, бывшего российского офицера, и его дочь, которые отравились, но выжили.

Глава контртеррористического управления британской полиции Нил Басу заявил, что расследование нападения продолжается. По его словам, вопросы, связанные с предъявлением обвинения за нападение, являются сложными.

"Необходимо доказать, что он (Путин - ред.) принимал непосредственное участие", - сказал он.

Напомним, ранее Путин в интервью британскому изданию Financial Times на вопрос о деле Скрипалей ответил, что предателей российского государства необходимо наказывать.

Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в начале марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба пострадавших выжили, а сам инцидент стал громким политическим скандалом. Также сообщалось о причастности к инциденту агентов российского ГРУ Александра Петрова, Руслана Боширова и Сергея Федотова.

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