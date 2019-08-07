ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція Британії вивчає роль Путіна в отруєнні Скрипалів

Новини » Політика    07.08.2019 - 10:09
Поліція Британії вивчає роль Путіна в отруєнні Скрипалів
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Голова контртерористичного управління британської поліції Ніл Басу заявив, що розслідування нападу триває

Британська поліція вивчає роль президента РФ Володимира Путіна в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Про це повідомляє The Guardian.

Служби розвідки Великої Британії вважають, що Путін, "ймовірно", схвалив напад на Сергія Скрипаля, колишнього російського військового офіцера, та його дочку, які отруїлися, але вижили.

Голова контртерористичного управління британської поліції Ніл Басу заявив, що розслідування нападу триває. За його словами, питання, пов'язані з висуненням звинувачення за напад, є складними. 

"Необхідно довести, що він (Путін - ред.) брав безпосередню участь", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Путін в інтерв'ю британському виданню Financial Times на питання про справу Скрипалів відповів, що зрадників російської держави необхідно карати.

Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новічок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом. Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.

Путін допускає нову гонку озброєнь після виходу США з ракетного договору Путін спростив порядок отримання виду на проживання для українців
Новини України Сергій СкрипальВолодимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся