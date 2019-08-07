Поліція Британії вивчає роль Путіна в отруєнні Скрипалів

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Голова контртерористичного управління британської поліції Ніл Басу заявив, що розслідування нападу триває

Британська поліція вивчає роль президента РФ Володимира Путіна в отруєнні Скрипалів у Солсбері. Про це повідомляє The Guardian.

Служби розвідки Великої Британії вважають, що Путін, "ймовірно", схвалив напад на Сергія Скрипаля, колишнього російського військового офіцера, та його дочку, які отруїлися, але вижили.

Голова контртерористичного управління британської поліції Ніл Басу заявив, що розслідування нападу триває. За його словами, питання, пов'язані з висуненням звинувачення за напад, є складними.

"Необхідно довести, що він (Путін - ред.) брав безпосередню участь", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Путін в інтерв'ю британському виданню Financial Times на питання про справу Скрипалів відповів, що зрадників російської держави необхідно карати.

Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку виявили без свідомості на початку березня 2018 року в Солсбері. За версією британської сторони, їх отруїли нервово-паралітичним речовиною "Новічок". Обидва постраждалих вижили, а сам інцидент став гучним політичним скандалом. Також повідомлялося про причетність до інциденту агентів російського ГРУ Олександра Петрова, Руслана Боширова і Сергія Федотова.