Полиция Британии идентифицировала всех 39 погибших мигрантов

Полиция Великобритании официально завершила идентификацию всех 39 мигрантов, которые были найдены мертвыми в грузовике на юго-востоке Англии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов также сообщили соответствующую информацию родственникам погибших.

Также он сообщил, что сначала они уведомили семьи погибших прежде, чем обнародовать дополнительную информацию о расследовании.

Напомним, 23 октября в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Изначально считалось, что погибшими были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов. Позже британская полиция сообщила, что всеми погибшими были вьетнамцами.

Ранее полиция Вьетнама задержала двух человек, которых подозревают в причастности к торговле людьми в связи с гибелью 39 мигрантов, чьи тела были обнаружены в грузовике в Великобритании. Задержание во Вьетнаме провели после того, как британская полиция арестовала четырех человек и объявила в розыск двух братьев из Северной Ирландии, которые связаны с автоперевозками и судоходной делом