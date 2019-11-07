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Поліція Британії ідентифікувала всіх 39 загиблих мігрантів

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 16:47
Поліція Британії ідентифікувала всіх 39 загиблих мігрантів
Фото: вантажівка, в якому виявили тіла (PA MEDIA)

Поліція повідомили відповідну інформацію родичам загиблих

Поліція Великобританії офіційно завершила ідентифікацію всіх 39 мігрантів, які були знайдені мертвими у вантажівці на південно-сході Англії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, співробітники правоохоронних органів також повідомили відповідну інформацію родичам загиблих.

Влада заявили, що вони працювали з поліцією В'єтнаму і слідчим, щоб впізнати тіла.

"Це важливий крок у розслідуванні і він дозволяє нам працювати з нашими колегами з в'єтнамської поліції, щоб підтримати родини цих жертв", - заявив помічник головного констебля Тім Сміт.

Також він повідомив, що спочатку вони повідомили сім'ї загиблих перш ніж оприлюднювати додаткову інформацію про розслідування.

Нагадаємо, 23 жовтня в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Спочатку вважалося, що загиблими були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів. Пізніше британська поліція повідомила, що всіма загиблими були в'єтнамцями.

Раніше поліція В'єтнаму затримала двох осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми в зв'язку з загибеллю 39 мігрантів, чиї тіла були виявлені у вантажівці у Великобританії. Затримання у В'єтнамі провели після того, як британська поліція заарештувала чотирьох осіб і оголосила в розшук двох братів з Північної Ірландії, які пов'язані з автоперевезеннями і судноплавної справою

На півдні Британії знайшли ще одну вантажівку з мігрантами Загиблі 39 мігрантів у вантажівці в Британії були в'єтнамцями, - поліція
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